Taraftar yönetimi dinlemedi; tribünler İzmir Marşı'yla coştu

Yönetimin, tribünlerde İzmir Marşı okunmaması gerektiği şeklindeki uyarısına Antalyaspor taraftarı İzmir Marşı ile karşılık verdi.

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Antalyaspor, sahasında Medipol Başakşehir’i konuk etti. Karşılaşma öncesi Antalyaspor yönetimi ile taraftarlar arasında başlayan İzmir Marşı polemiği sonrası tribünlerin takınacağı tepki merak ediliyordu. Maça giden taraftarlar, Antalya’nın plaka numarası olan 7. dakikaya kadar tezahürat yapmazken, bu dakikadan sonra yönetime eleştiri niteliğinde bir harekette bulundu. Daha önce de Antalyaspor’da forma giyen bazı futbolcular, yönetimin İzmir Marşı açıklamasının ardından Atatürk’lü paylaşımlarda bulunarak tepkilerini göstermişlerdi.