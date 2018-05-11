Arda Barcelona'yı pişman etti

Medipol Başakşehir'in Demir Grup Sivasspor'la oynadığı maçta kırmızı kart görmesinin ardından 16 maç ceza alan Arda Turan, Barcelona için de büyük bir mali külfete neden oldu.

YUNUS DİLBER - FANATİK/ Medipol Başakşehir'in Demir Grup Sivasspor'la oynadığı maçta kırmızı kart görmesinin ardından 16 maç ceza alan Arda Turan, Barcelona için de büyük bir mali külfete neden oldu.

Medipol Başakşehir'in Demir Grup Sivasspor'la oynadığı maçta kırmızı kart gören Arda Turan, dün açıklanan kararla 16 maç ceza almıştı.

Yıldız futbolcunun aldığı bu ceza 2020 yazına kadar bonservisini elinde bulunduran Barcelona'ya da ağır bir darbe vurdu.





50 MİLYON EURO!

İspanyol medyası, Arda'nın aldığı tarihi ceza üzerine yaptığı haberlerde Barça'nın 2016/17 sezonunun ara transfer döneminde Çin Süper Ligi'nden gelen 50 milyon euroluk transfer teklifini reddetmesini öne çıkardı.





Haberlerde Barça'nın artık Arda'yı başka bir kulübe satmasının çok zor olduğu belirtilirken söz konusu dönemde Neymar'ın sakatlığı nedeniyle reddedilen bu teklifin büyük bir pişmanlık yarattığı vurgulandı.