MİLLİYET/ Akhisar ekibi kazandığı bu şampiyonlukla, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne direkt grup aşamasından katılma hakkı elde etti. Ege temsilcisinin Avrupa Ligi'ne katılmasıyla birlikte, Spor Toto Süper Lig'de 5. sırada yer almanın bir önemi kalmadı.Akhisarspor'un kupayı kazanmasıyla birlikte birçok takımın hayali sona erdi. Trabzonspor, Göztepe, Sivasspor ve Kayserispor bu sonuçla birlikte Avrupa kupalarına katılma şansını kaybetti.
11 Mayıs 2018 11:36
4 takım için umutlar tükendi
Fenerbahçe, Akhisar Belediyespor'a kupayı kaptırmasıyla dört takımı birden yaktı.
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