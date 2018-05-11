4 takım için umutlar tükendi

MİLLİYET/ Akhisar ekibi kazandığı bu şampiyonlukla, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'ne direkt grup aşamasından katılma hakkı elde etti. Ege temsilcisinin Avrupa Ligi'ne katılmasıyla birlikte, Spor Toto Süper Lig'de 5. sırada yer almanın bir önemi kalmadı.Akhisarspor'un kupayı kazanmasıyla birlikte birçok takımın hayali sona erdi. Trabzonspor, Göztepe, Sivasspor ve Kayserispor bu sonuçla birlikte Avrupa kupalarına katılma şansını kaybetti.