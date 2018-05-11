Bursa'da ilginç olay: Parkeler şişince...

Maçın başlama saati ise ilk olarak 21.30'a alınırken, daha sonra yayıncı kuruluşun talebi üzerine 22.30'a ertelendi. Karşılaşmayı TOFAŞ, 103-63 kazandı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanması planlanan TOFAŞ – Trabzonspor Basketbol maçı, parke zemine sızan yağmur damlalarından dolayı meydana gelen şişme nedeniyle ertelendi. Zemine çıkan hakem ve gözlemci heyeti zeminde yaptıkları incelemenin ardından sporcu sağlığını ön planda tutarak maçın başka bir salonda oynanması talebinde bulundu.

Bunun üzerine maçın Atatürk Spor Salonu’na alınan maçın başlama saati 21.30 olarak belirlendi. Ancak, yayıncı kuruluşun talebi üzerine karşılaşma bir kez daha ileri bir saate alındı. 22.30’da başlayan karşılaşmayı TOFAŞ 103-63’lük skorla kazandı ve Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde normal sezonu, son hafta öncesinde 2. sırada noktalamayı garantiledi.

Günün diğer maçında ise Beşiktaş Sompo Japan, Eskişehir Basket’i konuk etti. Beşiktaş parkeden 87-69’luk skorla galip ayrıldı ve 19 galibiyetle 4. sıradaki yerini korudu. Eskişehir Basket ise 15 galibiyetle 7. sırada yer alıyor.(skor)