Türkiye Kupası sahibini buluyor

Diyarbakır Stadı'ndaki maç saat 20.30'da başladı. Maçı hakem Cüneyt Çakır yönetiyor.

Fenerbahçe'de Mehmet Ekici ile Dirar maç kadrosunda yer almıyor.

MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

Akhisarspor, 33. dakikada Lopes'in golüyle 1-0 öne geçti.

Bu sezon ligde zorlu rakibini 2 maçta da yenmeyi başaran Akhisarspor, tarihinde ilk defa Türkiye Kupası'nda finale kaldı. Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor ilk defa finalde mücadele edecek. Diyarbakır'da oynanacak müsabakada Fenerbahçe'yi yenip kupayı ilk defa kazanmak için mücadele edecek olan Teleset Mobilya Akhisarspor müsabaka sonunda mutlu sona ulaşan 15. takım olmak istiyor.

Kupada bu yıl namağlup şekilde finale kadar gelen Fenerbahçe, yaklaşık 4 yıllık kupa hasretini dindirmek için mücadele edecek. Türkiye Kupası'nda 17. kez final oynayacak Sarı-lacivertliler kupada geride kalan 55 sezonda 16 kez finale çıkmayı başardı. Sarı Lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 18 maçı da kaybetmedi. Ayrıca Fenerbahçe, Türkiye Kupası tarihinde 6 kez şampiyonluk sevinci yaşarken 1967-1968, 1973-1974, 1978-1979, 1982-1983, 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında kupayı müzesine götürdü.

İLK 11'LER

Akhisarspor: Fatih, Lopes, Caner, Mustafa, Ömer, Sissoko, Aykut, Onur, Soner, Barbosa, Muğdat

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Alper, Mehmet Topal, Josef, Aatif, Giuliano, Soldado.