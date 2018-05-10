10 Mayıs 2018 19:28

Galatasaray istifayı KAP'a bildirdi

Galatasaray istifayı KAP'a bildirdi
Burak Elmas, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu'ndaki görevinden istifa etti.
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Galatasaray'dan KAP'a gönderilen açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Burak Elmas, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir." ifadeleri yer aldı. Burak Elmas, kulübün Mayıs ayında yapacağı seçimde başkan adayı olan Ozan Korkut'un listesinde yer alıyor.

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