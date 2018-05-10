'Arda Turan'a ben de ceza keseceğim'

Bir televizyon kanalına bağlanan Başakşehir'in başkanı şu ifadeleri kullandı:

Arda Turan'ın hakeme yaptığı hareketi kulüp başkanı olarak kabul edilebilir bulmuyorum. Kulüp olarak ben de Arda'ya bir ceza keseceğim.

Kişilere göre farklı kararların çıktığını görüyoruz. Bu kararı Başakşehir ailesi olarak kabul etmeyeceğimiz, Tahkim'e başvuracağız ve acemice verilen kararın değiştirilmesi için elimizden geleni yapacağız.

Arda Turan'a rekor ceza

Engin Baytar, Cüneyt Çakır'ın boğazını sıktı 8-9 maç ceza aldı. Mossoro 2 sarı karttan kırmızı görüyor, 1 maç ceza alması gerekirken, 5 maç ceza alıyor. Mossoro zaten Türkçe bilmiyor, küfür edemez."

Raporlarda bir küfür yok. Bunlar sportmenliğe aykırılıktan sev edildi. verielcek cezanın 6-8 maç men olması gerekiyor. Hiç bir şekilde kabul edilemez. Şaşkınlıkla izliyorum. Son dönemlerde Türk futbolunda çok enteresan gelişmeler olmaya başladı. Bu da bizim hayretle izlediğimiz durumlar. kesinlikle Arda'nın hareketini kabul etmiyoruz, doğru da bulmuyoruz. Başakşehir ailesinin içinde bu tip olaylara birinin karışmasını hiçbir şekilde kabul etmem. Geçen sene Rize'de yaşanan olaya nasıl müdahale ettiğimi biliyorsunuz. Buna da müsaade etmem. Sadece Arda Turan olduğu için 16 maç olmaz. Böyle birçok kişiyi futboldan soğuturuz. Biz yöneticileri de soğuturuz, sonra futbolu kim yönetir bilmem.

Ligin son 3-2 haftası müsabakalar oynanıyor. Gerek aşağıda gerek yukarıda aritmetik daralmış durumda. Şampiyonluğa oynayan takımlar ve düşmemeye çalışan takımlar kıyasıya yarış içinde. Adrenalini yüksek maçlar oynuyoruz. Burada oyuncu bir ifade kullanmış değilim. Küfür de aynı şey, seni öldürürüm demek de aynı şey. Bunların cezaları bellidir. Kelimeden kelimeye geçtiğimizde bunun cezası daha fazladır, daha azdır hesabına girmek doğru değil. Kurullar arasında kopukluk var. Kurulların verdiği kararlar arasında kopukluk var.