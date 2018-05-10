Türkiye Kupası'nda yarı final maçının yankıları sürüyor

Ancak Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan yarı final rövanş mücadelesinin yankıları sürüyor. Maçta taraftarların sahaya yabancı maddeler atması ile durum karşılık bir hal almıştı. Hatırlanacağı üzere maç yarıda kalmış ve ertelenmişti. Ardından yapılan açıklamalar ile maçın kaldığı dakikadan aynı şartlar ile oynanmasına hükmedildi. Ancak Beşiktaş takımının maça çıkmaması ile hükmen mağlup sayıldı. Superbetin Bu durum halen konuşulmaya devam ediliyor. Çünkü Şenol Güneş başına aldığı bir darbe ile yararlandı.



Beşiktaş’a Türkiye Kupasından Men Cezası



Ziraat Türkiye kupası yarı final rövanş maçının ertelenmesinin ardından yeniden sahaya çıkmayan Beşiktaş, gelecek yıl bu organizasyondan men edildi. Aynı zamanda bu yıl elde edilen gelirlerin iadesine karar veren TFF’nin kararları halen tartışılıyor. Bu maçın yankıları halen sürerken final maçı için çalışmalarda yapılmaya başlandı. Oynanacak olan mücadeleleri kaçırmak istemeyeceksiniz. Final coşkusu pek çok futbol sever tarafından merakla bekleniyor. https://superbetingiris.co/superbetin-yeni-adres Alınacak olan sonuçların önemi oldukça yüksek. Bir takım final maçının ardından kupa ile evine dönecek. Bunun için çok çalışan iki takımın mücadelesi ekranlara geliyor.



Final Heyecanı Nefesleri Kesecek



Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmaya olan ilgi oldukça yüksek. Takımlar kazanmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Akhisarspor ise ilk defa kupayı müzesine götürmeye bu kadar çok yaklaştı. Buradan kupa ile evine dönmek istiyor. Bunun için sahada oldukça önemli bir maça çıkacaklar. Alınacak olan sonucun anlamı çok büyük. Dengenin 90 dakika içinde bozulamaması durumunda maç uzatmalara gidecek. Burada da bir sonucun çıkmaması durumunda ise kazananı penaltı atışları belirleyecek. Futbol severleri çekişmeli ve heyecan verici bir maç bekliyor.

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