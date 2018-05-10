Antalyaspor’da ‘İzmir Marşı’ krizi büyüyor!

ALİCAN ÖZCAN/SÖZCÜ- Taraftarların "İzmir Marşı'nı söylemeye devam edeceğiz" açıklaması sonrasında Başakşehir maçı biletleri önce satışa kapatıldı, ardından sadece 2 kategori satışa sunulu halde yeniden satın alınmaya başlandı. Konuyla ilgili Antalyaspor Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu 'Skor'a açıklama yaptı.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor’da yaşanan ‘İzmir Marşı’ krizi başka bir boyuta taşındı. Kırmızı beyazlı kulüp, 7 Mayıs Pazartesi günü Başakşehir maçı biletlerinin satışa çıktığını duyurdu ancak 8 Mayıs Salı günü PassoLig uygulamasından bilet satın alınamaması tepkilere yol açtı. Sosyal medyadaki tepkiler üzerine bugün bilet satışı yeniden başlatılırken sadece 2 kategorinin satışta olması dikkatlerden kaçmadı.

Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşan Antalyaspor’un taraftarlarının tribünde söylediği ‘İzmir Marşı’ sonrasında kırmızı beyazlı kulüp açıklama yaptı.

Antalyaspor’un siyaset üstü bir camia olduğunun belirtildiği açıklamada, “Antalyasporumuzu yönetim kurulu olarak siyaset üstü bir camia olarak düşünüyor ve her türlü siyasi tartışmanın dışında tutma hassasiyetimizi en yüksek düzeyde sergiliyoruz. Çünkü Antalyasporumuz farklı partilere gönül ve oy vermiş herkesin sevgilisi bir kulüptür” ifadeleri kullanıldı.

Antalyaspor hiç bir siyasi partinin arka bahçesi olmayacaktır! Ortak paydamız sadece Antalyaspor’dur! ????⚪️@fatihportakal pic.twitter.com/Ytustp1gEL — Cihan BULUT (@Chbulut) 8 Mayıs 2018

Antalyaspor’un bu açıklaması sonrasında sosyal medyada tepkiler çığ gibi yükselirken futbolculardan Emre Güral ve Yekta Kurtuluş’un da Mustafa Kemal Atatürk’lü paylaşımlar yaptı.

Gelen tepkiler üzerine kırmızı beyazlı kulübün yaptığı ikinci açıklamada ise, “Büyük Antalyaspor Camiası ve Antalyaspor Yönetimi olarak; Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Atatürk’e, Cumhuriyet'e ve bu değerlere olan saygı ve bağlılığımızın sorgulanmasına, Atatürk ve Cumhuriyet'in yanında Antalyaspor ve camiamızın politik amaçlara alet edilmesine asla izin vermeyiz.” denildi.

TARAFTARLAR TAVRINDAN VAZGEÇMEDİ

Antalyaspor Kulübü’nden yapılan bu açıklamaya rağmen kırmızı beyazlı taraftarlar “İzmir Marşı” söylemeye devam edeceklerini belirtti. Antalyaspor’un köklü tribün gruplarından 07 Gençlik, “Bizler için “İzmir Marşı” siyaset üstüdür. Gittiğimiz her yerde haykırarak söyledik ve söylemeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullanan bir açıklama yaptı.

BİLETLER SATIŞTA DENİLMİŞTİ ANCAK…

Tüm bu gelişmelerin ardından dün (8 Mayıs) Antalyaspor-Başakşehir maçına bilet almak isteyenler bir şokla karşılaştı. PassoLig’in uygulamasına giren taraftarlar “Satın al” butonunun aktif olmadığını fark etti. Gün boyunca satın alma işlemi yapılamadığının fark edilmesi üzerine taraftarların sosyal medyadaki tepkisi çığ gibi büyüdü. Bugün (9 Mayıs) ise sadece 2. ve 4. kategori biletlerin satışta olması kafalarda soru işaretleri yarattı.

Konuyla ilgili görüştüğümüz Antalyaspor Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Melis Köse Metin, yaptığı açıklamada, “Dün satın alma işleminin neden yapılamadığı hakkında bir bilgim yok. Bu konularla PassoLig yönetimi ilgileniyor. Ama bugün biletlerimiz yeniden satışta. Neden sadece iki kategorinin satışta oldu konusunda da bir bilgim yok” ifadelerini kullandı.