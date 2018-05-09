Kocaman: Şampiyonluğu kaçırırsak sebeplerinden biri...

Kocaman, Teleset Mobilya Akhisarspor'un bu sezon kendilerinden 6 puan tek takım olduğunun altını çizerken, "Eğer şampiyonluk elimizden kaçarsa, herhalde bunun sebeplerinden bir tanesi de Akhisar olacak. Bizi iki kez yenen tek takım. Bu psikolojik avantajı kullanmaya çalışacaklar. Son derece zorlu bir maç olacak" dedi.

Fenerbahçe ile Teleset Mobilya Akhisarspor arasında yarın (10 Mayıs) saat 20.30’da Diyarbakır’da oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve Volkan Demirel, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“Yurdumuzun en güzel yerlerinden biri olan Diyarbakır’da bulunmaktan mutluyuz” diyen Aykut Kocaman, “Bütün her şeyde olduğu gibi, her türlü yarışmada olduğu gibi, amaç son maçı görebilmek. Tüm sporcuların en tabii isteği son maçı görebilmek. İkinci istek ise finali kazanmak. Onun için buradayız, sezonun ilk finali. Rakibimizi tebrik etmek lazım. Bizim gibi, ülkenin 150 civarında takımı arasından sıyrılarak finale gelmeyi başardılar, kutluyorum” diye konuştu.

Akhisar’ı değerlendiren Kocaman, “Yarın kağıt üzerinde ne gözüküyorsa gözüksün, 12 maç oynamışız Akhisar’la 6’ya 5 gibi bir durum var. İki hafta daha var ligin bitmesine. Eğer şampiyonluk elimizden kaçarsa, herhalde bunun sebeplerinden bir tanesi de Akhisar olacak. Bizi iki kez yenen tek takım. Bu psikolojik avantajı kullanmaya çalışacaklar. Son derece zorlu bir maç olacak. Esas gayemiz finale kalmaktı, şimdi de kupayı kazanmak istiyoruz. Meşru sınırlar içerisinde, her şeyi zorlayacağına inandığımız bir takım var. Umarım top şansı bizim yanımızda olur” ifadelerini kullandı.

‘Rakibi bekler halde olmak hoş değildi…’

Yarı final rövanş maçına Beşiktaş’ın çıkmaması ile ilgili gelen bir soruya Kocaman, “O günkü maçtan sonra duygularımı söylemiştim. Neyse içimde onu söylüyorum. Stadın o hali, rakibi bekler halde olmak hoş değildi. Şu anda artık o duyguların ötesindeyiz. Hak ederek geldik buraya kadar. Hak ettiğimiz finalde, yine hak ederek kupayı almak istiyoruz. O artık arka tarafta kaldı, geçmişe dönmenin anlamı yok. Yarına odaklanacağız, kupayı almaya bakacağız” yanıtını verdi.

Başkan Aziz Yıldırım’ın, memleketinde kupa kazanma isteğine değinen deneyimli çalıştırıcı, “Başkanın duygularına katılıyorum. En az başkanın kendi memleketinde kupayı kaldırma hissi kadar, sporcuların bitmek tükenmek bilmeyen maç kazanma arzuları vardır. Bu başkanın düşünceleriyle paralellik arz ediyorsa, bu da bizim için sevindirici olur” dedi.

‘Dirar iyi hissederse, bakacağım’

Nabil Dirar’ın sakatlık durumu ile ilgili bilgi veren Kocaman, “Genel olarak maç akşamı kadro yüzde 90-95 civarında şekillenmiş oluyor. Fakat şu anda kadro kafamda şekillenmedi. Biraz daha Akhisar’ı seyredeceğiz, kendi oyunumuzu seyredeceğiz. Hem oyunun gidişatıyla ilgili, hem de enerjiyle ilgili neler yapabileceğimize bakacağız. Antalya maçında sakatlanarak çıkmıştı oyundan. Sorun yaratmayacak bir sakatlık gibi gözüküyordu. Bunu hesaplamamıştık, biraz uzadı. Son 3-4 gündür antrenmanların büyük bölümüne de çıktı. Şu anda oynayabilirlik açısından kendi düşünceleri önemli. Bunu hissederse, ben de kadroya bakacağım” değerlendirmesinde bulundu.

Stadın zemini ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Kocaman, “Dilerim zemin bozulmasın. Sporcu sağlığı önemli. Temenni olarak söylüyorum, ne olacağını bilmiyoruz. Benim şu anda sadece bir temennim olabilirim şartların iyi olmasıyla ilgili” diye konuştu.

Volkan Demirel: ‘Umarım kupayı biz alırız’

Fenerbahçe’nin takım kaptanı Volkan Demirel ise şöyle konuştu: “Diyarbakırlı Fenerbahçeliler bizi sevgiyle, saygıyla ve dostça karşıladı, onlara teşekkür ederiz. Böyle ortamlara geldiğinizde değerli olduğunuzu anlıyorsunuz, bu bizim için büyük bir gurur. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Umuyorum ki Türkiye’nin kupasını Fenerbahçe olarak biz kaldırırız. Elimizden gelen performansı göstereceğiz. İnşallah yarın da güzel bir galibiyetle Diyarbakır’dan İstanbul’a kupayı götüreceğiz ve Fenerbahçelileri mutlu edeceğiz.”

Akhisar’a karşı şanslarının tutmaması üzerine konuşan tecrübeli file bekçisi, “Bu bir final maçıdır, bu maçtan sonra kupa kaldıracaksınız. Sezon içinde oynadığınız maçlarda galibiyet yüzdesi değişebiliyor ama bunun yarınla bir alakası olacağını sanmıyorum. Onları tebrik ediyorum, onlarla mücade edeceğimiz için kendimizi iyi hazırladık. Nasıl oyunculara sahip olduklarını biliyoruz. Rakibin kim olduğu önemli değil, bizim kendi oyunumuz önemli, kendi yapacaklarımız önemli diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.