Antalyaspor’dan 'Slogan ve tezahürat' kararı

Kulüp yönetimi Antalyaspor’un siyaset üstü bir camia olduğunu ifade ederek, kulübü her türlü siyasi tartışmalardan uzak tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

Antalyaspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta oynadığımız Gençlerbirliği maçı da bu manada Antalyalı sevgili hemşehrilerimiz tarafından büyük bir merak içinde takip edildi. Elde ettiğimiz galibiyet yüreklerimize su serpti ayrıca matematiksel olarak kesinlik kazanmasa bile bu sonuç ligde kalmayı büyük oranda garantilememizi sağladı. Bu bağlamda Antalyasporumuzu Yönetim Kurulu olarak siyaset üstü bir camia olarak düşünüyor ve her türlü siyasi tartışmanın dışında tutma hassasiyetimizi en yüksek düzeyde sergiliyoruz. Çünkü Antalyasporumuz farklı partilere gönül ve oy vermiş herkesin sevgilisi bir kulüptür.”



“Tezahüratlar, birlik olma ruhuna uygun olmamıştır”

Kulüp yönetimi, Antalyaspor - Gençlerbirliği maçı sonrasında yapılan sloganların uygun olmadığını ifade ederek, “Ancak bize her zaman, her yerde destek veren kırmızı-beyaz renklere gönül veren bir kısım taraftarın Gençlerbirliği maçının son dakikalarına doğru ortaya koyduğu bazı tezahüratları, birlik olma ruhuna uygun olmamıştır. Yine Gençlerbirliği maçında bizlerin de çok sevdiği ve milli duygularımızı kabartan, ancak bir siyasi partinin gerek referandumdaki “Hayır” kampanyası sürecinde, gerekse Cumhurbaşkanı adayı tarafından siyasi malzemesi haline dönüştürülmüş bir marşın siyasi tarafgirlikle söylenmesi açıkçası hoş bir davranış değildir” açıklamasını yaptı.

“Antalyaspor, her türlü koşulda ayakta kalmayı başarmıştır”

Açıklamanın devamında şu sözlere yer verildi:

“Siyasi söylemleri tarifleyen ve sadece bir tek siyasi parti tarafından kullanılan marş ve sloganları tribünlerde seslendirmek, Yönetim Kurulumuzun siyaset dışı kalma hassasiyetiyle bağdaşmadığı için tasvip edilemez. Gerek taraftarımızın gerek spor camiasının çok yakından bildiği gibi Antalyasporumuz bugüne kadar hiçbir şekilde siyasete alet olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır. Antalyasporumuz, her Antalyalının takımıdır. Milletin gönlünde taht kurmuş her türlü koşullarda ayakta kalmayı başarmıştır. Ligin son iki haftasına geldiğimiz şu günlerde tüm taraftar grubumuzun, takımımızın ligde kalması adına büyük bir heyecan yaşadığının elbette farkındayız. Koşullar ne olursa olsun futbolcularımız ve taraftarımızın istenmeyen durumlarla karşı karşıya gelmemesi için ligin bitimine kadar centilmenliği elden bırakmamalarını Antalyasporumuz sevdalılarından canı gönülden istiyoruz.”

“Taraftarımızın da aynı hassasiyeti göstereceğinden hiçbir şüphemiz yoktur”

Kulüp yönetimi son olarak ise, “Yönetim kurulu üyelerimiz, futbolcularımız ve teknik heyetimiz, şehrimizin Süper Lig’deki temsilcilerinden biri olan Antalyasporumuzun yanındadır. Yönetim Kurulu olarak iyi günde ve kötü günde her zaman takımımızın yanındayız. Taraftarımızın da aynı hassasiyeti göstereceğinden hiçbir şüphemiz yoktur. Spor asla siyasete alet edilmeyen, geniş kitleleri kucaklayan bir faaliyettir. Her taraftar grubumuzu sadece sporun etrafında birleşmeye çağırıyoruz. Antalyasporumuzun çok daha iyi yerlere geleceğine tüm taraftarın olduğu gibi yönetim kurulu üyelerinin de inancı tamdır” dedi.