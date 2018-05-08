8 Mayıs 2018 00:56

Beşiktaş taraftarından Devlet Bahçeli'ye tepki

Beşiktaş taraftarından Devlet Bahçeli'ye tepki
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında sahasında Kayserispor'u ağırladı.
+ A -

Bağlantılı Haberler

Paylaş

T24- Siyah-beyazlı taraftarlar, maç sırasında Beşiktaş taraftarı oluşuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi. Taraftarlar, "Devlet Bahçeli, Devlet Bahçeli; sen de mi oldun Fenerbahçeli" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Beşiktaş taraftarından Müge Anlı'ya küfürlü tezahüratBeşiktaş taraftarından Müge Anlı'ya küfürlü tezahürat

Ne olmuştu?

Olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin yarıda kalmasının ardından maçın kaldığı yerden oynaması kararı çıkmış, Devlet Bahçeli ise maça çıkmayı reddeden Beşiktaş'ın sahaya çıkması gerektiğini savunmuştu.

Çok Okunanlar

Spor