Beşiktaş yarıştan kopmadı

Galatasaray yenilgisi sonrasında şampiyonluk yarışında geriye düşen Beşiktaş, konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup etti.

Beşiktaş: 2 - Kayserispor: 0



Siyah-beyazlılar, puanını 64'e yükseltti. Beşiktaş'ta Tosic 61. dakikada, Kayserispor'da ise Umut Bulut 90. dakikada kırmızı kart gördü.

Galatasaray derbisindeki mağlubiyetin ardından ikinci sıradan dördüncü sıraya gerileyen Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor'u 2-0 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi vizesi alma umutlarını sürdürdü.

Maçın ilk golü 31. dakikada geldi. Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Adriano Correia çabuk kullandı. Ricardo Quaresma, bekletmeden rabona hareketi ile ortasını yaptı ve Dusko Tosic, arka direkte uygun pozisyonda kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu.

İlk yarı sona ererken Beşiktaş bir gol daha buldu! 45. dakikada Ryan Babel'in pasıyla ceza yayı hemen gerisinde topla buluşan Adriano Correia sağ ayağıyla müthiş bir şut çıkardı ve kaleci Silviu Lung'un uzanamayacağı köşeden topu ağlarla buluşturdu.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol olmadı ve Beşiktaş, devre arasında soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Mücadelenin 61. dakikasında Dusko Tosic, Beşiktaş'ı 10 kişi bıraktı. Dusko Tosic, Umut Bulut'a topu kaptırdıktan sonra arkadan tutarak düşürdü ve hakem Barış Şimşek'ten ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Beşiktaş, 66. dakikada 3. gole çok yaklaştı: Sağ çaprazdan ceza alanı içine giren Ricardo Quaresma kalecinin önde olduğunu görüp aşırtma bir vuruş denedi ancak top kaleci Silviu Lung'da kaldı.

Kayserispor, 81. dakiakda gole çok yaklaştı: Güray Vural'ın sol kanattan ortasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Deniz Türüç sol ayağıyla vuruşunu yaptı ancak Fabricio Agosto yakın direkte topu kornere çelmeyi başardı.

89. dakikada Gökhan Gönül'ün pasıyla topla buluşan Anderson Talisca ceza yayı gerisinden sol ayağının içiyle vuruşunu yaptı ancak top yandan auta çıktı.

Mücadelenin 90. dakikasında Kayserispor da 10 kişi kaldı. Sarı-kırmızılılarda taç atışının kendilerine verilmesi gerektiği gerekçesiyle itirazlarda bulunan Umut Bulut ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını yalnız bıraktı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve siyah-beyazlılar, mücadeleden 2-0'lık üstünlükle ayrıldı. Beşiktaş, 33. haftada Osmanlıspor, ligin son haftasında ise Sivasspor'la karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar, 32. haftayı 69 puanla lider Galatasaray'ın 4, 66'şar puanlı Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'in arkasında dördüncü sırada tamamladı. Son 7 haftada 6 mağlubiyet alan Kayserispor ise haftayı 44 puanla tamamladı. Sarı-kırmızılılar gelecek hafta Akhisarspor'u konuk ettikten sonra son haftada Evkur Yeni Malatyaspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.