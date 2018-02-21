TRT'de bir devir kapanıyor!

Milliyet Gazetesi yazarı Sina Koloğlu, Şampiyonlar Ligi maçlarının yeni sezonda TRT’de olmayacağını belirterek yeni yayıncı kuruluşu açıkladı.

Koloğlu, Şampiyonlar Ligi yayın haklarının beIN Sports tarafından satın alındığını ifade etti.

İşte Koloğlu’nun yazısından o bölüm;

“Şampiyonlar Ligi, Star TV’de başladığı 1993’ten yana belki de ilk defa, ‘açık kanal’ defterini uzun bir süre için kapatmış olacak. Bayer Munich- Beşiktaş maçı bu anlamda (bu yazı yazıldığında maç oynanmamıştı) önemli. TRT’ye sordum, “Çok isterdik ‘bizde de yayınlanacak’ diye söylemeyi ama yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi TRT’de olmayacak” dediler…. Malum, beIN Sports yayın haklarını aldı. Kendi platformundaki abonelere verecek gibi görülüyor sadece. Hatta yeni bir tarife de kapıda diye tahmin ediyorum bu maç yayınları başladığında…”