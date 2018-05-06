Vakıfbank Avrupa'nın en büyüğü

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde Romanya'nın CSM Volei Alba BLAJ takımını 3-0 mağlup eden VakıfBank, şampiyon oldu.



VakıfBank, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde ev sahibi CS Volei Alba Blaj'ı mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyon oldu! Maça hızlı başlayan temsilcimiz, ilk seti 25-17, ikinci seti de 25-11 kazandı. 3. sette de rakibine üstünlük kuran VakıfBank, 2011, 2013 ve 2017'den sonra bu kupayı üst üste ikinci kez müzesine götürdü!

SALON: Sala Polivalenta



HAKEMLER: Mario Bernaola (İspanya), Kari Partiainen (Finlandiya)



CSM VOLEI ALBA BLAJ: Crncevic, Onyejekwe, Cleger Abel, Salaoru, Krsmanovic, Barakova (Selime İlyasoğlu, Melisa Memiş, Möllers, Malasevic, Koleva, Thomaz de Aquino)



VAKIFBANK: Cansu Özbay, Gözde Kırdar, Rasic, Sloetjes, Zhu Ting, Zehra Güneş (Gizem Örge, Robinson, Melis Gürkaynak, Ayça Aykaç)



SETLER: 25-17, 25-11, 25-17

SÜRE: 70 dakika (25, 20, 25)

AVRUPA KUPALARININ EN BAŞARILI TÜRK EKİBİ!



VakıfBank, voleybol kadınlarda Avrupa kupalarındaki en başarılı Türk ekibi olarak dikkati çekiyor. Tarihinde, 4 kez Şampiyonlar Ligi, birer kez de Top Teams Kupası ve Challenge Kupası şampiyonlukları kazanan VakıfBank, 2013 ile 2017'de FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası şampiyonu da olarak iki kez dünyanın zirvesine çıktı.