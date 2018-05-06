6 Mayıs 2018 19:14

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bir madalya daha

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bir madalya daha
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Recep Topal bronz madalya aldı.
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 61 kiloda Recep Topal, Belaruslu Niurhun Skrabin'i yenerek bronz madalya kazandı.

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