Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 61 kiloda Recep Topal, Belaruslu Niurhun Skrabin'i yenerek bronz madalya kazandı.
6 Mayıs 2018 19:14
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bir madalya daha
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Recep Topal bronz madalya aldı.
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