Hasan Ali Kaldırım: Şampiyonluğu kaybedersek...

Fenerbahçe, Bursaspor'u Fernandao'nun 90. dakikada attığı golle Bursaspor'u 2-1 mağlup ederek puanını 66'ya yükseltti. Sarı-lacivertliler, Medipol Başakşehir'in üstüne tırmandı ve ikinci sıraya oturdu. Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım Bursaspor maçı sonrasında açıklamalar yaptı. Hasan Ali Fenerbahçe'nin kadrosunun vasat olduğu eleştirilerini yanıtladı.

Maçta bir asist yapan başarılı futbolcu yayıncı kuruluşa şunları söyledi:

"Duygularım karışık. Kazandık ama soyunma odasında bir durgunluk var. Şunu söylemek istiyorum; Fenerbahçe'nin kadrosu vasat diyorlar ya, burada son saniyelere kaybettiğimiz puanlar olmasa bugün şampiyonluğumuzu ilan edebilirdik"

"Taraftarımızın desteğine ihtiyacımız var, daha sabırlı olmamız gerekiyor. Dakika 20'de geri pas yaptığımız zaman taraftarın tepkisi oluyor, desteğe ihtiyacımız var. Real Madrid ve Barcelona da 20 dakikaya önde giremiyor.

"Şampiyonluğu kaybedersek iç sahadaki performansımızdan dolayı kaybedeceğiz. İnsanlar bunu biliyor, görüyor; biz şampiyonluğa inanıyoruz, şampiyon olabiliriz belki. Desteğe ihtiyacımız var"