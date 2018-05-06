Fenerbahçe son dakikada güldü: 3 GOL vardı

Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçında Fenerbahçe, Bursaspor'u Fernandao'nun 90. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti. Kanarya, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Fenerbahçe: 2 - Bursaspor: 1

Spor Toto Süper Lig 32. hafta maçında Fenerbahçe, Bursaspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü maçta Fernandao'nun 90. dakikada attığı golle sahadan 2-1 galip ayrıldı...

Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.

İkinci yarı iki takım da atak üstüne atak yaptı. 69. dakikada Furkan Soyalp, ceza sahası dışından attığı güzel golle Bursaspor'u öne geçirdi.

71'de serbest vuruştan gelen topta Bursasporlu Moussa Sow, ters bir vuruşla topu ağlara yolladı. Skor 1-1 oldu.

83. dakikada saha karıştı. Bursaspor'da Titi, Janssen'e yaptığı müdahale sonrası direkt kırmızı kartla oyundan atıldı. Yeşil-beyazlılardan yoğun itiraz geldi. Hakem Fırat Aydınus, önce yedek futbolculardan Kubilay Kanatsızkuş'a kırmızı kart gösterdi, sonra teknik direktör Mustafa Er, kulüp tercümanını tribüne gönderdi.

Fenerbahçe, kırmızı kartın ardından ataklarını sıklaştırdı. 90. dakikada Fernandao, attığı golle maçın sonucu belirledi: 2-1.

Bu sonuçla Fenerbahçe, puanını 66'ya yükselterek 2. sıraya yükseldi. Bursaspor ise 39 puanda kaldı.