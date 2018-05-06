Fenerbahçe-Bursaspor maçında ilk 11'ler...

Şampiyonluk yolunda ciddi efor sarf eden Fenerbahçe, Bursaspor maçı ile liderle arasındaki puan farkını kapatmaya odaklanıyor.

HÜRRİYET - Şampiyonluk yolunda ciddi efor sarf eden Fenerbahçe, Bursaspor maçı ile liderle arasındaki puan farkını kapatmaya odaklanıyor. Lig tarihinde daha önce 97 kez karşı karşıya gelen iki takım, 34 maçı beraberlikle tamamladı. Peki, Fenerbahçe Bursaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşmanın muhtemel 11 bilgileri ve bazı detaylar

İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Alper, Mehmet Topal, Josef de Souza, Aatif, Giuliano, Soldado

Bursaspor: Harun, Barış Yardımcı, Ertuğrul Ersoy, Titi, Aziz Behich, Shehu, Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Batalla, Badu, Moussa Sow

FENERBAHÇE BURSASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda Bursaspor'u konuk edecek. 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı izlenebilecek. Mücadelenin hakemi ise Fırat Aydınus olacak.

BURSASPOR'DA MAAŞ PROTESTOSU

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 6 Mayıs Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak Bursaspor'da, bir süredir alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle perşembe günü antrenmana çıkmayan futbolcular, cuma günü de protestolarını sürdürdü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dün sabah Özlüce Tesisleri'nde yapılması planlanan antrenmana katılmayarak kondisyon salonunda çalışan yeşil-beyazlı oyuncular, cuma sabahki antrenmana da çıkmadı.

Futbolcular, alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle perşembe günü olduğu gibi cuma günü de kondisyon salonunda çalışma yaptı. Yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulunun futbolculara bugün ödeme gerçekleştirmek için çalışma yaptığı öğrenildi.

LİG TARİHİNDE 98. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Bursaspor, ligde yarın 98. kez karşı karşıya gelecek.

Yeşil-beyazlı takımın, o zamanki adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi'ne yükseldiği 1967-1968 sezonundan itibaren karşılaşan Fenerbahçe ile Bursaspor arasındaki rekabette sarı-lacivertli ekibin galibiyet sayısında açık ara üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında geride kalan 97 maçtan 49'unu Fenerbahçe, 14'ünü Bursaspor kazandı, 34 maç berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin ligde attığı 149 gole, Bursaspor 76 golle karşılık verdi.

Sezonun ilk yarısında Bursa'da yapılan maçı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Fenerbahçe ile Bursaspor, İstanbul'da 46 lig maçında karşılaştı. Sarı-lacivertliler galibiyetlerde rakibine büyük üstünlük kurdu.

İstanbul'daki maçlarda Fenerbahçe 30, Bursaspor 5 galibiyet aldı, taraflar 11 maçta eşitliği bozamadı.

Sarı-lacivertliler evinde 89 gol attı, kalesinde 35 gol gördü.

Bu arada, iki takım arasında 1977-1978 sezonunda İstanbul'da oynanması gereken maç Ankara'da yapılmış ve sarı-lacivertli takım karşılaşmadan 1-0 galip ayrılmıştı.

Öte yandan, Fenerbahçe'nin cezası nedeniyle 2002-2003 sezonunda yine Ankara'da yapılan maçı Fenerbahçe 7-1 kazanmıştı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Bursaspor karşısında tarihinde en farklı skorlu galibiyetini, 2002-2003 sezonunda cezası nedeniyle Ankara'da yaptığı maçta 7-1'lik skorla aldı.

Bursaspor ise lig tarihinde 14 kez yendiği rakibi karşısında şimdiye kadar en fazla 2 farklı skorlarla maç kazanabildi. Yeşil-beyazlılar, 1970-1971, 1990-1991 ve 2007-2008 sezonlarında sahadan 2-0 galip ayrıldı.