Kocaelispor'a taraftarından büyük destek

Kocaelispor taraftarları tarafından oluşturulan konvoy, yaklaşık 6 haftadır saat 10:30- 11:00 arası, stada görkemli bir şekilde giriş yapıyor. Murat Ak ve Cemal Taşçı önderliğinde toplanan bu araçlar, Üçyol ,Bekirdere ,Santral ,Cumhuriyet parkı ,Fethiye caddesi, Yenidoğan ve Kuruçeşme lokasyonundan stada ulaşacakları bilgisi alındı. Bu maç öncesi oluşturulacak konvoy, her zamankinden daha büyük çaplı olacak. Yakılacak meşale ve sislerle İzmit halkının dikkatini çekmesi ve takımına her zamankinden daha fazla destek olması amaçlanıyor.