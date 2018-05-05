5 Mayıs 2018 19:05

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi
CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde VakıfBank, Imoco Volley Conegliano'yu 3-2 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
+ A -

Paylaş

DHA - Romanya'nın başkenti Bükreş'te günün ilk maçında İtalyan ekip Imoco Volley Conegliano ile VakıfBank karşılaştı. Sala Polivalenta'da oynanan CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde rakibini 3-2 mağlup eden VakıfBank, finale adını yazdıran ilk ekip oldu. Sarı siyahlı ekip üst üste 3, toplamda ise 8 kere finale yükselme başarısı sergiledi.

Günün ikinci karşılaşmasında saat 19.00'da Romanya ekibi CSM Volei Alba Blaj, Galatasaray ile karşılaşacak. Mücadelenin kazananı yarın oynanacak final müsabakasında VakıfBank'ın rakibi olacak.

Çok Okunanlar

Spor