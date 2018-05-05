VakıfBank, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

DHA - Romanya'nın başkenti Bükreş'te günün ilk maçında İtalyan ekip Imoco Volley Conegliano ile VakıfBank karşılaştı. Sala Polivalenta'da oynanan CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde rakibini 3-2 mağlup eden VakıfBank, finale adını yazdıran ilk ekip oldu. Sarı siyahlı ekip üst üste 3, toplamda ise 8 kere finale yükselme başarısı sergiledi.

Günün ikinci karşılaşmasında saat 19.00'da Romanya ekibi CSM Volei Alba Blaj, Galatasaray ile karşılaşacak. Mücadelenin kazananı yarın oynanacak final müsabakasında VakıfBank'ın rakibi olacak.