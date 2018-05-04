Medipol Başakşehir 90+2'de yıkıldı

Süper Lig'de 32. hafta maçında Medipol Başakşehir sahasında Sivasspor ile 1-1 berabere kalarak zirve mücadelesinde büyük bir yara aldı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta Medipol Başakşehir'in golünü 14. dakikada Bajic atarken, sivasspor'un golünü ise 90+2. dakikada Robinho kaydetti. Bu sonucun ardından Medipol Başakşehir puanını 66 yaparak bir maçı eksik lider Galatasaray ile puanını eşitlerken, Sivasspor da puanını 48'e yükseltti.

Stat: 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Asım Yusuf Öz

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Da Costa, Epureanu, Clichy, Emre Belözoğlu, Mossoro, İrfan Can Kahveci (Dk. 90 1 Gökhan İnler), Visca, Elia (Dk. 78 Kerim Frei), Bajic (Dk. 70 Arda Turan)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Bifouma (Dk. 78 Mert Hakan Yandaş), Auremir, Ziya Erdal, Boye, Bjarsmyr, Ndinga, Hakan Arslan (Dk. 46 Robinho), Saivet, Emre Kılınç, Cyriac (Dk. 34 Kone)

Goller: Dk. 14 Bajic (Medipol Başakşehir), Dk. 90 2 Volkan Babacan (Kendi kalesine) (Demir Grup Sivasspor)

Kırmızı kartlar: Dk. 38 Mossoro, Dk. 90 3 Arda Turan (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 17 Da Costa, Dk. 60 İrfan Can Kahveci, Dk. 68 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)

Medipol Başakşehir 90+2de yıkıldı

MAÇIN GOL DAKİKALARI

14. dakikada Visca, sağ çaprazdan geliştirdiği atakta topu ceza alanı içindeki Elia'ya bırakırken, bu oyuncu, daha müsait durumdaki Bajic'i gördü. Bajic, rahat bir şekilde meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

90+2. dakikada Demir Grup Sivasspor, aradığı golü buldu. Sol kanattan rakip ceza alanına giren Robinho'nun son çizgide ortasında, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kontrol edemedi. Daha sonra direğe çarpan top Volkan'ın ayağına da çarparak kaleye gitti: 1-1