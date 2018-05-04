Oynanmayan derbi Avrupa gündeminde!

Fenerbahçe – Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, Beşiktaş’ın sahaya çıkmaması nedeniyle hakem Mete Kalkavan tarafından iptal edildi. Beşiktaş’ın kararı ve Mete Kalkavan tarafından iptal edilen derbi Avrupa’da da gündem oldu…

Özellikle Beşiktaş’ın daha önceden açıkladığı “Maça çıkmayacağız” kararı İngiliz, Alman, Fransız ve İspanyol basınında geniş yer buldu. Siyah beyazlılar bu kararından dönmeyip sahaya çıkmayınca Fenerbahçe kendi arasında iki takıma ayrılarak çift kale maç yaptı. Yaşananlar sonrası Avrupa gündemi ‘oynanmayan derbi’yi mercek altına aldı.

İşte o yorumlar:

ALMAN BASINI:

“İstanbul derbisi iptal edildi. İtirazı reddedilen Beşiktaş, maça çıkmadı.”

HOLLANDA BASINI:

“Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararına karşı çıkarak sahaya çıkmadı. İstanbul derbisini Fenerbahçe hükmen 3-0 kazandı.”

İNGİLİZ BASINI

“Fenerbahçe ikinci maç için bir kez daha sahaya çıktı fakat Beşiktaş maçı boykot ederek maça gelmedi”