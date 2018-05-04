4 Mayıs 2018 11:18

TFF'den son dakika kararı! Maç saati değişti!

TFF'den son dakika kararı! Maç saati değişti!
TFF, 6 Mayıs Pazar saat 16:00 olarak açıkladığı Beşiktaş-Kayserispor maçının tarihini 7 Mayıs Pazartesi saat 20.00 olarak değiştirdi.
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TFF, 6 Mayıs Pazar saat 16:00 olarak açıkladığı Beşiktaş-Kayserispor maçının tarihini 7 Mayıs Pazartesi saat 20.00 olarak değiştirdi.

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