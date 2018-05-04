Beşiktaş eski yıldızlarını geri alacak!

Alvaro Negredo ve Vagner Love’dan verim alamayan Beşiktaş, geçen sezon şampiyonlukta pay sahibi olan Vincent Aboubakar’ı istiyor.

Yüksek maliyeti nedeniyle bonservisi alınamayan Kamerunlu golcü için yine kiralık formülü devreye sokulacak.

Son iki sezonun şampiyon bitiren ancak bu sezon bitime 3 hafta kala bu hedefin uzağında kalan Beşiktaş, yeniden yapılanma için startı verdi.

Habertürk'ün haberine göre ilk etapta takımı gençleştirmek isteyen Siyah-Beyazlı kurmaylar, bunun yanı sıra yüksek maliyetleri olmasına karşın verim alamadıkları yeni transferler Alvaro Negredo, Vagner Love gibi isimlerle anlaşıp yolları ayırmayı planlıyor. Anderson Talisca’nın bonservisini almak isteyen Kartal’ın hedefinde ise yeniden Vincent Aboubakar var.





Geçen sezon kiralık olarak Siyah-Beyazlı formayı giyen ve olumlu izler bırakan ancak pahalı olması nedeniyle bonservisi alınamayan Kamerunlu golcünün tekrar kiralanması gündemde.





41 MAÇTA 24 GOLÜ VAR

Sezon başında Aboubakar’ın transfer edilmemesi nedeniyle pişmanlık yaşayan Beşiktaş yönetiminin bu konuyu masaya yatırdığı, sezonun bitmesi ile birlikte hem Porto kulübü hem de oyuncu ile temas kurmayı planladıkları öğrenildi.

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Portekizli kulübe kiralık bir sözleşme önerecek olan Kartal’ın Aboubakar’a da iyi bir teklif yapıp işi bitirmek istedikleri kaydedildi.





Beşiktaş formasını giydiği dönemde 39 maça çıkan yıldız oyuncu, rakip filelere 18 gol bırakmıştı.





Aboubakar bu sezon ise Portekiz’de Porto forması ile 41 maçta oynadı ve şu an itibarı ile 24 gole imza attı.





BEŞİKTAŞ MAÇI SONRASI ÜÇLÜ ÇEKTİRMİŞTİ!

Porto forması giyen Vincent Aboubakar'ın karşılaşma sonrası eski takımı Beşiktaş'ın taraftarlarına üçlü çektirmesi dikkati çekti.





Maç boyunca etkisiz bir oyun sergileyen Aboubakar, taraftarların isteği üzerine bu hareketi yapmıştı.





Aboubakar, Porto ile oynanan ilk karşılaşmayı kazanan Beşiktaş'ın soyunma odasına gitmiş ve siyah-beyazlı oyuncuların kutlamalarına katılmasıyla kendi camiasından tepki görmüştü.

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DEMBA BA İÇİN GERİ SAYIM!

Sakatlığı nedeniyle devre arasında tercih edilmeyen ve Göztepe’ye kiralık giden Demba Ba ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.





Siyah-Beyazlı kurmayların sezonun bitmesi ile birlikte boşa çıkacak olan Senegalli oyuncu ile masaya oturup sözleşme imzalaması bekleniyor.





Teknik direktör Şenol Güneş de Demba Ba’yı yeniden takımda görmeyi çok istiyor.