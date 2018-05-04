Güreşte altın madalya bizim!

Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın 4. gününde 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar Mimi Nikolova Hristova ile altın madalya mücadelesi verdi.

İLK AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

Tuştan son anda kurtulan Hristova'yı 6-4 mağlup eden Rus asıllı milli güreşçi Elif Jale, kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Organizasyon tarihinde kadınlarda altın madalya kazanan ikinci Türk güreşçi olan Elif Jale, Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı.Müsabakanın ardından sevinç gözyaşı döken Elif Jale, altın madalyayı Türk halkına armağan etti.

Elif Jale, Avrupa şampiyonalarında daha önce biri Rusya adına olmak üzere üç bronz madalya kazanmıştı. Olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın güreşçi unvanına sahip 31 yaşındaki Elif Jale, dünya şampiyonalarında iki kez üçüncülük kürsüsüne çıkma başarısı göstermişti.