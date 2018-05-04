Galatasaray'a kötü sürpriz!

Milliyet Gazetesi'nden Celal Umut Eren'in derlediği habere göre; devre arasında Inter’den kiralanan ve gösterdiği başarıyla herkesin beğenisini toplayan Galatasaraylı Yuto Nagatomo hakkında kötü bir sürpriz ortaya çıktı.



Inter, 35. haftada evinde Juventus’a yenilmesinden sonra Şampiyonlar Ligi’ne gitme şansı zora girdi. İlk 4 sırayla 4 puanlık bir fark oluşması, İtalyan kulübünün transfer planlarını da değiştirdi. Şampiyonlar Ligi’ne giderek maddi durumunu düzeltmeyi amaçlayan ve Finansal Fair Play’deki sıkıntılarını tolere etmeyi hedefleyen Milano temsilcisi, şu anda farklı bir planlama yapıyor.



Devler Ligi’ne kalınamaması halinde Inter’in bütün harcamaları farklı olacak. Gruplara kalması halinde Valencia’dan kiralık alınan Cancelo’yu bonservisiyle almak isteyen Inter, Nagatomo’yu da elden çıkaracak. Hatta Japon yıldızın satışı kolaylaştırılacak. Ancak Şampiyonlar Ligi hedefi tutmadığı halde Cancelo’nun bonservisi sıkıntıya girecek ve Nagatomo’nun takıma geri dönme ihtimali gündeme alınacak.



Şu an Valencia’da kiralık olarak Kondogbia’nın da Inter’e dönmek istememesi, Nagatomo konusunda İtalyan ekibinin başka bir tasarrufa girmesi seçeneğini ortaya çıkarıyor.