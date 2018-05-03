Aykut Kocaman'dan flaş Beşiktaş açıklaması!

Prosedür gereği maç saatini bekleyen Fenerbahçe takımının teknik direktörü Aykut Kocaman, açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe sahaya çıktı: Beşiktaş gelmedi

İşte Kocaman'ın o açıklamaları:

"Beşiktaş'ın aldığı karar, güçlü bir karar. Büyük bir takımın sahaya çıkmayacağını söylemesi ve çıkmaması kolay bir şey değil. Yanıldım, gelmediler.

Tura yakın görünen taraftık. O da bir gerçek. Bu şekilde elemek yerine elenmeyi tercih ederdim.

Bizim bu sene pek çok şey yitirdiğimiz evre, ligin ilk 11 haftasında Fenerbahçe ailesinin dağınık halidir. Bu dağınık hal; oyuncuları ve beni çok etkiledi. Bunun içine iki Vardar maçını da ekliyorum. 33 puanın 16'sını ilk haftalarda yitirdik."