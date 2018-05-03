Mete Kalkavan derbi hakkında kararını verdi

Maça çıkmama kararı alan Beşiktaş'ın kararında bir değişiklik olmadı ve siyah-beyazlılar, sahaya çıkmadı. Hakem Mete Kalkavan maçı iptal etti. Buna göre Fenerbahçe'nin hükmen galibiyeti tescil edilecek ve Beşiktaş, statü gereği Ziraat Türkiye Kupası'ndan men edilecek. Siyah-beyazlılar, gelecek sezon kupada yer alamayacak.

Aykut Kocaman'dan flaş Beşiktaş açıklaması!

Ülker Stadı'nda 2-2'nin rövanşında 19 Nisan'da yapılan ancak hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada skor 0-0'ken olaylar nedeniyle tatil edilen derbiyle ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, yarıda kaldığı andaki şartlarla, seyircisiz oynanmasına kararı vermişti. Bu karar neticesinde bugünkü karşılaşma için Fenerbahçeli futbolcular sahaya çıkarak ısınma hareketlerine başladı. Beşiktaş kafilesi, siyah-beyazlı kulübün daha önce açıkladığı gibi stada gelmedi. Hakem Mete Kalkavan maçı iptal etti. Mete Kalkavan'ın maçı tatil etme kararı sonrasında Ziraat Türkiye Kupası Statüsü gereği Fenerbahçe'nin hükmen galibiyeti tescil edilecek ve sarı-lacivertliler, finale çıkacak. Beşiktaş ise Ziraat Türkiye Kupası Statüsü'nün maça çıkmama durumuyla ilgili verilecek cezaları düzenleyen ilgili maddesinin hükmüne göre hükmen mağlup sayılacak. Organizasyondan ihraç edilecek Beşiktaş, gelecek sezon da Türkiye Kupası'na katılamayacak ve kupanın ticari haklarından elde edilen gelirin dağıtımıyla ilgili de talepte bulunamayacak.

Fenerbahçe, derbiyle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçemizin rakibi olan Beşiktaş’ın maça gelmemesi nedeniyle mücadele oynanamıyor. Kararı TFF verecek."

Beşiktaş ise aynı saatlerde, Twitter hesabından bu hafta oynanacak Kayserispor maçı hazırlıklarına dair paylaşımda bulundu.