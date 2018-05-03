Türk kızlarından Avrupa'da madalya şov!

Rusya'da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden kadın güreşçilerimiz madalyaları tek tek topluyor.

Evin Demirhan 50 kiloda, Bediha Gün 55 kiloda ve Buse Tosun 68 kiloda bronz kazanırken Elif Jale Yeşilırmak 59 kiloda ve Yasemin Adar 76 kiloda altın madalyaya uzandı.

Rusya Federasyonu’na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti’ndeki Kaspiysk kentinde düzenlenen şampiyonanın 4’üncü gününde kadın güreşçilerimiz minderde adeta madalya şov yapıyor! Kadınlar 59 kiloda mücadele eden Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar rakibi Hristova’yı 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Son dünya şampiyonu Yasemin Adar ise kadınlar 76 kiloda Rus rakibi Bukina’yı 8-2 mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu!

Kadınlar 55 kiloda Ukraynalı rakibi Voitova’yı 10-0 sayı tuşuyla yenen Bediha Gün, Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını kazandı. Son dünya üçüncüsü Evin Demirhan ise 50 kiloda İspanyol rakibini 1 dakika 16 saniyede tuş etti. Kadınlar 50 kiloda üçüncülük kürsüsüne çıkan Evin, Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını kazanmış oldu. 68 kiloda ise Buse Tosun, Polonyalı rakibi Michalik’i 6-3 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.