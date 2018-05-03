3 Mayıs 2018 19:54

Avrupadan bir altın daha geldi!

Avrupadan bir altın daha geldi!
Elif Jale Yeşilırmak'tan altın madalya geldi...
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 59 kiloda Elif Jale Yeşilırmak, Bulgar rakibi Mimi Nikolova Hristova'yı 6-4 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

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