Fenerbahçe-Beşiktaş maçı oynanacak mı?

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve yarıda kalan maç bu akşam devam edecek. Beşiktaş, maça çıkmama kararı aldı. Eğer Beşiktaş Fenerbahçe maçına çıkmazsa maçın sonucuyla alakalı kararı TFF verecek.

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki yarı final mücadelesi bu akşam devam edecek. Tatil edilen rövanş maçı kaldığı yerden tekrar oynatılacak. Kadıköy'de Fenerbahçe Beşiktaş maçı hakem Mete Kalkavan tarafından 57. dakikada tatil edildi. Federasyon maçın kaldığı yerden devam etmesinde karar kıldığı için Beşiktaş Kulübü, derbiye çıkmama kararı aldı.

Fenerbahçe - Beşiktaş tekrar maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş'ın Ülker Stadı'na konuk olacağı maç bugün saat 20.30'da başlayacak. ATV'de yayınlanacağı duyrulan derbinin kanalı değişti. Fenerbahçe Beşiktaş maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak. Beşiktaş mücadeleye çıkmazsa kararı federasyon verecek.

Vodafone Park'ta oynanan yarı final ilk maçı 2-2'lik skorla bitmişti.

Beşiktaş sahaya çıkmazsa ne olacak?

Fenerbahçe bugün maç saati 20.30'da sahada olacak. Rakibi maça çıkmazsa hükmen kazanacak

Türkiye bir süredir, Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan ve 57. dakikada hakem Mete Kalkavan tarafından tatil edilen Ziraat Türkiye Kupası rövanşını konuşuyordu. TFF Yönetim Kurulu, mücadelenin kaldığı yerden devam etmesi yönünde karar verince Beşiktaş "Maça çıkmayacağız" açıklamasında bulunmuş, kararını KAP'a da bildirmişti. Kartal'ın önceki gün yaptığı Tahkim başvurusu reddedildi. PEKİ şimdi F.Bahçe ne yapacak? Sarı-lacivertliler, Beşiktaş kararını değiştirmese bile Ülker Stadı'na gelecek. Statü gereği de sahaya çıkacak. Belli bir süre sahada bekledikten sonra Beşiktaş'ın sahaya çıkmaması gerekçesiyle derbi bir kez daha tatil edilecek. Federasyon bu kez maçı hükmen 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edecek.

TFF' "Kaldığı yerden devam" kararı verince Beşiktaş "Biz sahaya çıkmayacağız" demişti.

Kalkavan atandı

F.Bahçe ile Beşiktaş arasındaki olaylı maçı Mete Kalkavan tatil etmişti. TFF, 57. dakikadan itibaren tekrarına karar verilen karşılaşmaya yine Kalkavan'ı atadı. Kalkavan'ın yardımcıları ve maçın gözlemcisi değişmedi. Temsilciler ise değişti.

Final 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da

Fenerbahçe, Beşiktaş'ın bugün sahaya çıkmaması durumunda 2-2'nin rövanşında rakibini hükmen 3-0 mağlup etmiş olacak. Sarı-lacivertliler, 9 Mayıs'ta Diyarbakır'da oynanacak finalde Akhisar ile karşı karşıya gelecek.