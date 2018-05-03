3 Mayıs 2018 16:06

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı

Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı
Olaylı derbi sonrası Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama ve 1 milyon TL ceza verilmişti.
+ A -

HABER GALERİSİ

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde olaylar çıktı! İşte o anlar

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde olaylar çıktı! İşte o anlar

Bağlantılı Haberler

Paylaş

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye Beşiktaş maçı nedeniyle verilen 3 maç ve 1 milyon TL cezayı onadı.

Çok Okunanlar

Spor