Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'ye Beşiktaş maçı nedeniyle verilen 3 maç ve 1 milyon TL cezayı onadı.
3 Mayıs 2018 16:06
Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe kararı
Olaylı derbi sonrası Fenerbahçe'ye 3 maç seyircisiz oynama ve 1 milyon TL ceza verilmişti.
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde olaylar çıktı! İşte o anlar
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