Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool finalde; gol yağdı!

İngilizler 26 Mayıs'ta Kiev'de oynanacak finalde Real Madrid'in rakibi oldu. Mucizeyi gerçekleştiremeyen Roma'da 53'te oyuna giren Cengiz Ünder'in 90'da aldırdığı penaltı takımına yetmedi.

Şampiyonlar Ligi’nde son finalist Liverpool oldu… Yarı final ilk maçında evinde Roma’yı 5-2’lik skorla mağlup eden Liverpool İtalya’da rakibine 4-2 mağlup olmasına rağmen finale çıktı.

9.dakikada Mane’nin golüyle geriye düşen ev sahibi Roma 15.dakikada James Milner’ın kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı. 26’da Wijnaldum ile bir kez daha önce geçen Liverpool’a 52’de Dzeko karşılık verdi. 86’da Nainggolan ile umutlanan Roma 90+1’de Cengiz’in aldırdığı penaltıda Nainggolan’un golüyle skoru 4-2’ye getirdi ancak uzatmalar için gereken son gol için zaman yetmedi ve finale çıkan Liverpool oldu.