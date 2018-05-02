Tahkim Kurulu'ndan flaş Beşiktaş kararı

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın kaldığı yerden devam etmesi kararı verilen Fenerbahçe maçına yönelik yaptığı tüm talepleri oy birliği ile reddetti.

Tahkim Kurulun'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "TFF Tahkim Kurulu 02 Mayıs 2018 günlü (26) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2018/156 - K.2018/164

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oybirliği ile, karar verilmiştir."