2 Mayıs 2018 15:42

Tahkim Kurulu'ndan flaş Beşiktaş kararı

Tahkim Kurulu'ndan flaş Beşiktaş kararı
Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın olaylı derbiyle ilgili itirazını reddetti.
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TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın kaldığı yerden devam etmesi kararı verilen Fenerbahçe maçına yönelik yaptığı tüm talepleri oy birliği ile reddetti.

Tahkim Kurulun'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "TFF Tahkim Kurulu 02 Mayıs 2018 günlü (26) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır.

1. E.2018/156 - K.2018/164

Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Ve Tic. A.Ş.'nin, TFF Yönetim Kurulu'nun 25.04.2018 tarihli 84 sayılı toplantısında alınan kararına karşı başvurusu incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Duruşma talebinin reddine,

- Başvurusunda yer alan tüm taleplerin reddine oybirliği ile, karar verilmiştir."

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