Devler Ligi'nde ilk finalist Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, Bayern Münih'i konuk etti. Madrid temsilcisi 2-2'lik beraberlikle finalist oldu. Eflatun-beyazlılar Devler Ligi'nde üst üste 3. kez finale yükseldi.

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Real Madrid evinde Bayern Münih'i konuk etti. Mücadele 2-2'lik eşitlikle son buldu. Real Madrid ilk maçta aldığı 2-1'lik galibiyetin avantajıyla finale kaldı. Son 4 Şampiyonlar Ligi'nde 3 kez zafer kazanan Madrid temsilcisi tekrar finale kalma başarısı gösterdi.

JAMES SEVİNMEDİ

Bayern Münih Kimmich'in 3. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçti. Karim Benzema 11. dakikada kaydettiği golle eşitliği sağladı. İkinci yarı golle başladı. Düdükten 22 saniye sonra kalecinin müthiş hatasını değerlendiren Benzema durumu 2-1 yaptı. James Rodrigues, eski takımını 62'de avladı ve maça yine eşitlik geldi: 2-2. Kolombiyalı eski takımına karşı gol attığı için sevinç gösterisinde bulunmadı. James Şampiyonlar Ligi tarihinde yarı finalde gol atan ilk Kolombiyalı oldu.

ÇAKIR TARTIŞILDI

Mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetti. İlk yarının sonunda Marcelo'nun elle dokunduğu pozisyonda devam diyen Türk hakem büyük tartışma yarattı. Alman ekibinin futbolcuları Çakır'a ve çizgi hakemi Barış Şimşek'e yoğun itirazda bulundu.

Real Madrid Bayern-Münih maçında Cüneyt Çakır’ın kararı tartışma yarattı

Şampiyonlar Ligi'nde diğer finalist çarşamba günü oynanacak olan Roma - Liverpool mücadelesi sonrası belli olacak. İki takım arasında Anfield'da oynanan ilk maç 5-2 Liverpool üstünlüğü ile son bulmuştu.