Cüneyt Çakır’ın görmediği penaltı pozisyonu

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Münih'te 2-1 biten ilk maçın rövanşında Real Madrid, Bayern Münih'i konuk ederken maçın 45+1. dakikasında hakem Cüneyt Çakır'ın verdiği bir karar tartışmalara sebep oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’in Bayern Münih’i konuk ettiği yarı final rövanş mücadelesini yöneten Cüneyt Çakır, ilk yarının sonunda verdiği kararla tartışmalara sebep oldu. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan Real Madrid ile Bayern Münih’i bir araya getiren maçın 45+1. dakikasında Kimmich’in ortasında top Marcelo’nun eline temas ederken Cüneyt Çakır ve yardımcıları ‘devam’ kararı verdi.

Pozisyona Bayern Münih futbolcuları yoğun bir şekilde itiraz ederken Cüneyt Çakır’ın kararı sosyal medyada da tartışmalara neden oldu. 1-1 sonuçlanan ilk yarının sonunda da Bayernli futbolcular ve özellikle ortayı yapan Joshua Kimmich, hakem Cüneyt Çakır’a itirazlarda bulunarak soyunma odasının yolunu tuttu.

Türkiye Cüneyt Çakır’ı konuşuyor