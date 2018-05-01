Süper Lig şampiyonunun kasası dolacak

Nefesleri kesen bir şampiyonluk yarışının yaşandığı Spor Toto Süper Lig'de finişe yaklaştıkça heyecan artıyor. Sahasında aldığı 2-0'lık Beşiktaş galibiyetiyle çok büyük avantaj yakalayan Galatasaray en büyük favori konumuna gelmiş durumda. Bu sezon lig şampiyonu sadece kupa kaldırmakla kalmayacak. Müthiş bir geliri de kasasına koyacak.

Devler Ligi'nden dev kazanç

Şampiyon direkt olarak Devler Ligi'ne katılacağı için adeta ihya olacak. Ayak bastı parası, yayın-tribün geliri ve puan bonuslarıyla birlikte kazanç yaklaşık 40 milyon Euro'yu (200 milyon lira) bulacak.



Federasyon ihya edecek

Sezonu zirvede bitirecek takım, sıralama bonusu olarak yaklaşık 30 milyon lira alacak. TFF'nin Süper Lig'e ayak bastı parası olarak ödediği para ise 30 milyon lira.



Şampiyonluk başına gelir

TFF bu sezon, geçmiş şampiyonluk başına 2.7 milyon lira verecek. Eğer üç büyüklerden biri şampiyon olursa 55-60 milyon lira arasında bir kazanç elde edecek.



Her puan para demek

Bu sezon takımlar galibiyette 2.2 milyon, beraberlikte ise 1.1 milyon Euro alıyor. Şampiyonluğa ulaşacak olan takım yayın havuzundan da 100 milyon liraya yakın bir gelir elde edecek.

Önemi çok büyük

Bu gelirlere tribün ve ürün satışlarından elde edilecek paralar da eklendiğinde toplam rakam 650 milyon lirayı bulacak. Bu da, borç batağındaki kulüplerimiz için çok önemli bir anlam ifade ediyor.