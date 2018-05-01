Barcelona'nın rekor transferinden ayrılık sinyali

Goal - El Mundo Deportivo'nun haberine göre, Barcelona bu sezon art arda yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle takıma entegre olmakta zorlanan 20 yaşındaki Ousmane Dembele'yi önümüzdeki sezon başka bir kulübe kiralamak için çalışmalara başladı.

Haberde ayrıca Dembele'nin kiralanması muhtemel kulübe ilişkin olarak da dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Atletico Madrid'de bu sezonun tamamlanmasıyla birlikte sözleşmesinde öngörülen serbest kalma bedeli 200 milyon eurodan 100 milyon euroya düşecek olan Antoine Griezmann ile Barcelona'nın yakından ilgilendiğini hatırlatan El Mundo Deportivo, iki kulüp arasındaki transfer görüşmelerinde Barcelona cephesinin Atletico yetkililerine Dembele'yi kiralama opsiyonunu da iletebileceklerini öne sürdü. Katalan ekibinin bu sayede Griezmann'ın bonservis bedelini biraz daha düşürmeye çalışacağı tahmin ediliyor.

Neymar'ın 222 milyon euroya Paris Saint-Germain'e transfer olmasının ardından Dembele'yi kadrosuna katan Barcelona, Fransız futbolcunun bonservisi için bonuslarla birlikte ödemeyi taahhüt ettiği 145 milyon euro ile kulüp tarihinin transfer rekorunu kırmıştı. Katalan ekibi daha sonra sezon ortasında transfer ettiği Philippe Coutinho için Liverpool ile yaptığı 160 milyon euroluk anlaşmayla bu rekoru geliştirmişti.

Barcelona ile sezonun geride kalan bölümünde toplam 21 resmi maça çıkan Ousmane Dembele'nin sadece 2 golü bulunuyor.