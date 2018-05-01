Bursaspor 6 dakikada gelen gollerle kazandı

Süper Lig'de haftanın kapanış maçında Bursaspor ve Atiker Konyaspor, karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Bursaspor, düşme hattından uzaklaştı.

Spor Toto Süper Lig’de 31’inci haftanın kapanış mücadelesinde küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Bursaspor, sahasında Atiker Konyaspor’u ağırladı.

Bursaspor maçtaki ilk isabetli şutunda golü buldu. 29’uncu dakikada, sağ kanattan gelişen atakta Barış Yardımcı’nın içeriye doğru gönderdiği topa kale ağzında gelişine vuran Moussa Sow, topu ağlara gönderdi.

35’inci dakikada Yusuf Erdoğan’ın ceza yayının sağından yaptığı sert vuruşta top dışarı doğru yönelirken, uzak kale direğinin çaprazında Ertuğrul Ersoy kafasıyla topa dokundu ve farkı ikiye çıkardı.

88’inci dakikada rakip yarı alanda ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kazanan Atiker Konyaspor’da topun başına geçen Orkan Çınar’ın sert vuruşu sonrası top üst direkten oyun alanına döndü. Bu sırada hava topu mücadelesinde William Ekong’un rakibine yaptığı müdahale sonrası hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

89’uncu dakikada penaltıda topun başına geçen Adis Jahovic topu filelerle buluşturarak skoru 2-1’e getirdi.

Bu sonuçla puanını 39’a çıkaran Bursaspor, haftayı 10’uncu sırada tamamladı. 32 puanda kalan Atiker Konyaspor ise kalarak haftayı 15’inci sırada noktaladı.

Karşılaşma sonrasında Bursasporlu oyuncular taraftarıyla galibiyetin sevincini yaşarken, Atiker Konyasporlu taraftarlar ise kendi oyuncularını tribünlere çağırarak teselli etti.