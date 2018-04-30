30 Nisan 2018 14:34

Beşiktaşlı iki yıldız sezonu kapattı

Beşiktaşlı iki yıldız sezonu kapattı
Derbide Galatasaray'a 2-0 yenilip büyük yara alan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor...
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Galatasaray maçında sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kalan Alvaro Negredo ve Pepe'nin sezonu kapattıkları belirtildi.

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