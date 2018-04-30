Fikret Orman: O maça çıkarsak...

Fanatik - Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisine çıkmama kararı almasının ardından Spor Bakanı Osman Aşkın Bak 'ın, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ı aradığı ve maça çıkmaları yönünde istekte bulunduğu ortaya çıktı.

Tatil edilen olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş maçının kaldığı yerden oynanmasına ilişkin TFF’nin verdiği karar Siyah-Beyazlılar’ı harekete geçirmişti. Hafta içinde Beşiktaş Divan Kurulu olağanüstü şekilde toplanırken, tarihi bir kararla maça çıkılmayacağı açıklanmıştı.

Beşiktaş Yönetimi’nin bu hareketi dış basında dahi geniş yer bulurken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın konuyla ilgili olarak Başkan Fikret Orman’ı aradığı öğrenildi.

BAKANIM, EĞER GERİ ADIM ATARSAK...

Siyah-Beyazlılar’ın patronuyla görüşen Bakan Bak’ın, “Ülke futbolunda kriz ortamının oluşmaması adına maça çıkmanız daha doğru olacaktır” telkininde bulunduğu belirtilirken, Orman ise kararın sadece kendisine ait olmadığını söyledi.Beşiktaş Başkanı, “Divan Kurulu’nda tüm kurulların talebiyle maça çıkmama kararı verdik. Yönetim olarak geri adım atıp maçı oynarsak, bu koltukta oturamam” cevabını verdi. Bunun üzerine Spor Bakanı da, “Son kararı size bırakıyorum. En doğru olanı yapacağınıza inanıyorum” mesajını gönderdi.