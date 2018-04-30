Gece 12’de kulüpten evine dönmekte olan Başkanın şoförünün kullanmakta olduğu otomobil, otobanda bir minibüsle çarpıştı. Hasar alan araçlarda ciddi yaralanma olmadı.
30 Nisan 2018 10:30
Mustafa Cengiz trafik kazası geçirdi
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz maç sonrası trafik kazasına uğradı.
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