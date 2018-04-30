Erman Toroğlu’ndan çarpıcı Şenol Güneş iddiası!

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, şampiyonluk yarışını değerlendirirken Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’le ilgili flaş iddialarda bulundu.

Galatasaray’ın Beşiktaş galibiyetinden sonra şampiyonluğu kaptırma ihtimalinin düşük olduğunu belirten Toroğlu, siyah beyazlıların bu sezon istenileni veremediğini dile getirdi.

İşte Toroğlu’nun açıklamalarından çarpıcı bölümler;

“Galatasaray bu saatten sonra, işi buraya getirdikten sonra bu şampiyonluğu veriyorsa ne Galatasaray camiası camia ne takımı takım ne de Fatih Terim, Fatih Terim’dir. Bu kadar net konuşuyorum. Galatasaraylı futbolcular bıkmadan usanmadan bu işi yaptı. Galatasaray çok koşmasına rağmen hiç düşmedi oyundan.”

“ŞENOL HOCANIN SURATINI GÖRMEDİNİZ Mİ?”

“Şenol hocanın suratını görmediniz mi? Şenol hocanın suratına 70. dakikada baktığınızda maçın gidişatı belliydi zaten. Beşiktaş pozisyon yakalayamadı ama o Beşiktaş yok, bu sene olmadı. Avrupa maçları dışında olmadı. Şenol hoca da oynar 3 maçını, ‘Allah’a ısmarladık’ der gider. Çok net gider. Şenol hoca, Beşiktaş’ta kalmaz. Abdullah Avcı’yla zaten dirsek temasları var. Futbol işleri böyle, hemen kapıya koyarlar.”