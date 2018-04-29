Şenol Güneş: Mecbur olduğum için...

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galatasaray derbisinin öncesinde olduğu gibi sonrasında da karşılaşmayla ilgili açıklama yapmadı.

Güneş, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda, "Konuşacak bir şey yok. Maçtan önce de söyledim. Birçok değerin anlamını yitirdiği bir ortamda monolog yapıldığını, diyalog yapılmadığını söyledim. Teknik olarak da söyleyecek bir şey yok, yenildik, kaybettik, üzgünüz" diye konuştu.

'MECBUR OLDUĞUM İÇİN GELDİM'

Güneş, maç öncesi de, "Bu röportaja mecbur olduğum için gelmek zorundaydım. Çok şeyin değerini kaybettiğini düşünüyorum. Söyleyeceğim şeylerin önemi yok, teknik yorum yapmayacağım. İki takıma da başarılar diliyorum" şeklinde bir açıklama yapmıştı.