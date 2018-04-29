Zirve derbisinde Aslan kükredi

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Galatasaray, kendi sahasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti.

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 23'üncü dakikada Fernando ve 70'inci dakikada Garry Rodrigues kaydetti. Beşiktaş'ta Dusko Tosic 65'inci dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 66'ya yükselterek haftayı lider kapattı. Beşiktaş ise 62 puanla 4'üncü sırada kendisine yer buldu.

1'inci dakikada Gomis'in kafayla indirdiği topa hareketlenen Rodrigues ceza sahasına girdi. Savunmadan seken topa müdahale yapan Rodrigues, meşin yuvarlağa yetişemedi ve top Fabri'de kaldı.

Şampiyonluk yolunda son 3 haftaya girilirken puan durumu ise şöyle;

1. Galatasaray: 66

2. M. Başakşehir: 65

3. Fenerbahçe: 63

4. Beşiktaş: 62

Beşiktaş'ta yıldız futbolcu sakatlandı



STAT: Türk Telekom

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

GALATASARAY: Fernando Muslera, Mariano (Dk. 21 Martin Linnes), Maicon, Jason Denayer, Yuto Nagatomo, Fernando, Ryan Donk, Sofiane Feghouli (Dk. 78 Sinan Gümüş), Younes Belhanda (Dk. 84 Selçuk İnan), Garry Rodrigues, Bafetimbi Gomis

BEŞİKTAŞ: Fabricio Ramirez, Gökhan Gönül, Pepe (Dk. 61 Domagoj Vida), Dusko Tosic, Adriano, Gary Medel, Tolgay Arslan (Dk. 81 Oğuzhan Özyakup), Ricardo Quaresma, Anderson Talisca, Ryan Babel, Alvaro Negredo (Dk. 35 Jeremain Lens)

GOLLER: Dk. 23 Fernando, Dk. 70 Rodrigues (Galatasaray)

KIRMIZI KART: Dk. 65 Tosic (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Belhanda, Fernando (Galatasaray) - Adriano, Talisca (Beşiktaş)