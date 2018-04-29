DHA/ Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olan Kübra Dağlı, Bireysel Poomsae 18-30 yaş ve Yüksek Kırış kategorilerinde Dünya Şampiyonu oldu. Genç sporcu ayrıca Serbest Stil Bireysel Poomsae kategorisinde ise bronz madalya kazandı.
29 Nisan 2018 15:13
Milli tekvandocu Dünya Şampiyonu oldu
Milli sporcu Kübra Dağlı, 2. Dünya Plaj Poomsae Tekvando Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.
Çok Okunanlar
-
Milli tekvandocu Dünya Şampiyonu oldu
-
Cenk Tosun'dan transfer itirafı!
-
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a dev görev
-
Aziz Yıldırım'dan bomba başkanlık açıklaması
-
Galatasaray'da sürpriz oluşum
-
Fikret Orman'dan Aykut Kocaman'a sert sözler
-
Fenerbahçe'ye fotoğraflı gönderme
-
Rıdvan Dilmen'den flaş istifa iddiası!
-
Aykut Kocaman'dan flaş Beşiktaş yorumu!
-
Türkiye Cüneyt Çakır’ı konuşuyor