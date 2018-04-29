29 Nisan 2018 15:13

Milli tekvandocu Dünya Şampiyonu oldu

Milli tekvandocu Dünya Şampiyonu oldu
Milli sporcu Kübra Dağlı, 2. Dünya Plaj Poomsae Tekvando Şampiyonası'nda 2 altın ve 1 bronz madalya kazandı.
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DHA/ Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olan Kübra Dağlı, Bireysel Poomsae 18-30 yaş ve Yüksek Kırış kategorilerinde Dünya Şampiyonu oldu. Genç sporcu ayrıca Serbest Stil Bireysel Poomsae kategorisinde ise bronz madalya kazandı.

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