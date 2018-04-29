Milli tekvandocu Dünya Şampiyonu oldu

DHA/ Yunanistan'ın Rodos Adası'nda düzenlenen şampiyonada Türkiye'yi temsil eden tek sporcu olan Kübra Dağlı, Bireysel Poomsae 18-30 yaş ve Yüksek Kırış kategorilerinde Dünya Şampiyonu oldu. Genç sporcu ayrıca Serbest Stil Bireysel Poomsae kategorisinde ise bronz madalya kazandı.