Cenk Tosun'dan transfer itirafı!

Devre arasında Beşiktaş'tan rekor bir bedelle Everton'ın yolunu tutan Cenk Tosun, dün Huddersfield deplasmanında fileleri havalandırarak takımının 2-0'lık galibiyetine katkıda bulunmuştu. Milli futbolcudan maç sonunda çarpıcı bir itiraf geldi.







Cenk Tosun, devre arasında Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle Beşiktaş'tan ayrılarak Everton'ın yolunu tutmuştu.







Merseyside ekibine geldiği ilk zamanlarda yeterli süreyi alamayan milli futbolcu, dün takımıyla 10. kez ilk 11'de başladı.







Böylece Siyah Beyazlılar'ın kasasına 500 bin euro daha koyan Cenk, Huddersfield deplasmanında attığı golle takımının 2-0'lık galibiyetine katkıda bulundu.





Everton formasıyla 5. golünü kaydeden eski Beşiktaşlı, Wayne Rooney ile birlikte bu sezon takımının deplasmanda en çok gol atan oyuncusu oldu.

Cenk, 3 puanı aldıkları mücadelenin ardından verdiği demeçte ise çok çarpıcı bir itirafta bulundu.





Golcü oyuncu, transfer sürecini anlatırken menajer Sam Allardyce ile arasında geçen diyaloğu şu şekilde aktardı:







"Sam, daha öncesinde benimle görüştü ve benim maçlarımı yakından takip ettiğini söyledi."





"Beni takımında görmek istediğini çünkü Everton'a çok faydalı olabileceğimi düşündüğünü belirtti."







Beşiktaş'ın eski golcüsü, henüz devre arasında geldiği takımında şu ana dek gösterdiği performansla büyük takdir topladı.



