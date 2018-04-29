FIFA kokartlı hakemimize Şampiyonlar Ligi'nde önemli maç geldi.
Cüneyt Çakır, salı günü oynanacak Real Madrid-Bayern Münih karşılaşmasını yönetecek.
29 Nisan 2018 12:41
UEFA'dan Cüneyt Çakır'a dev görev
UEFA'da FIFA kokartlı Cüneyt Çakır'a önemli bir maç verildi.
FIFA kokartlı hakemimize Şampiyonlar Ligi'nde önemli maç geldi.
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