29 Nisan 2018 12:41

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a dev görev

UEFA'dan Cüneyt Çakır'a dev görev
UEFA'da FIFA kokartlı Cüneyt Çakır'a önemli bir maç verildi.
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FIFA kokartlı hakemimize Şampiyonlar Ligi'nde önemli maç geldi.
Cüneyt Çakır, salı günü oynanacak Real Madrid-Bayern Münih karşılaşmasını yönetecek.

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