Galatasaray'da sürpriz oluşum

Kendilerine Atatürk’ün ‘Gençliğe Hitabesi’ni rehber kabul eden genç sarı-kırmızılı üyeler Ozan Korkut’un başkanlığında birleşecek.

SÖZCÜ SKOR ÖZEL / Galatasaray’ın 26 Mayıs'ta yapılacak seçimli olağan genel kurulu yaklaşırkan sürpriz bir oluşum ortaya çıktı.

Kendilerine Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Gençliğe Hitabesi’ni düstur olarak alan genç üyeler, Ozan Korkut'un başkan adaylığında bir araya geliyor. Eski sporcu ve 125. dönem Galatasaray Liseli olan 44 yaşındaki Korkut'un listesinde, ismi adaylık için geçen Adnan Öztürk, 2. başkan olarak yer alıyor.

Sarı-kırmızılı camiada ‘Atatürk'ün Galatasaraylı çocukları' diyerek benimsenen ekipte Burak Elmas, Naci Cansun ve Mete İkiz gibi ağır toplar bulunuyor. Sürpriz isimlerin de yer alacağı gençlik hareketinin Mali Genel Kurul'da Metin Aslan'ın divan başkanı seçilmesinden yola çıktığı belirtildi.

Eski başkanlardan Faruk Süren, Mehmet Cansun ve eski Asbaşkan Ali Dürüst de gençlik hareketine tam destek veriyor.